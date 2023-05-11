Ефросинья Лукична
Место рождения
Дата рождения1753
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: не указан
Мать: не указана
Упоминается в ревизской сказке 1782 года: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/627216#308
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Фекла Осиповна
Отец ребёнка: Осип Матвеевич
Упоминается в ревизской сказке 1782 года: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/627216#308
Рождение ребёнка
1773
Сын: Андрей Осипович
Отец ребёнка: Осип Матвеевич
Упоминается в ревизской сказке 1782 года: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/627216#308
Рождение ребёнка
1776
Сын: Иван Осипович
Отец ребёнка: Осип Матвеевич
Упоминается в ревизской сказке 1782 года: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/627216#308
Бракосочетание
До 1782
Муж: Осип Матвеевич
Воскресенское, Вологодский уезд, Вологодская губерния