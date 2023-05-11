Ефросинья Лукична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕфросинья Лукична

Ефросинья Лукична

Место рождения

Рассоха, Боровецкая волость, Вологодский уезд

Дата рождения

1753

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1752 г.р.

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Рассоха, Боровецкая волость, Вологодский уезд
Упоминается в ревизской сказке 1782 года: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/627216#308
Рождение ребёнка
1771

Дочь: Фекла Осиповна

Отец ребёнка: Осип Матвеевич

Рассоха, Боровецкая волость, Вологодский уезд
Упоминается в ревизской сказке 1782 года: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/627216#308
Рождение ребёнка
1773

Сын: Андрей Осипович

Отец ребёнка: Осип Матвеевич

Рассоха, Боровецкая волость, Вологодский уезд
Упоминается в ревизской сказке 1782 года: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/627216#308
Рождение ребёнка
1776

Сын: Иван Осипович

Отец ребёнка: Осип Матвеевич

Рассоха, Боровецкая волость, Вологодский уезд
Упоминается в ревизской сказке 1782 года: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/627216#308
Бракосочетание
До 1782

Муж: Осип Матвеевич

Воскресенское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close