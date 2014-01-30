Бессонов Александр Прокопьевич
Место рождения
Дата рождения21.08.1951
Дата смерти30.01.2014
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1951
Отец: Бессонов Прокопий
Мать: не указана
Бракосочетание
27.09.1974
Рождение ребёнка
27.04.1975
Сын: Бессонов Данил Александрович
Мать ребёнка: Бессонова Людмила Михайловна
Рождение ребёнка
16.06.1981
Сын: Бессонов Максим Александрович
Мать ребёнка: Бессонова Людмила Михайловна
Смерть
30.01.2014
Равнец, Ишимский муниципальный район, Тюменская область