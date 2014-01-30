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Бессонов Александр Прокопьевич

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Место рождения

Ишим, город Ишим, Тюменская область

Дата рождения

21.08.1951

Дата смерти

30.01.2014

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1951

Отец: Бессонов Прокопий

Мать: не указана

Ишим, город Ишим, Тюменская область
Бракосочетание
27.09.1974

Жена: Бессонова Людмила Михайловна

Ишим, город Ишим, Тюменская область
Рождение ребёнка
27.04.1975

Сын: Бессонов Данил Александрович

Мать ребёнка: Бессонова Людмила Михайловна

Ишим, город Ишим, Тюменская область
Рождение ребёнка
16.06.1981

Сын: Бессонов Максим Александрович

Мать ребёнка: Бессонова Людмила Михайловна

Ишим, город Ишим, Тюменская область
Смерть
30.01.2014
Равнец, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
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