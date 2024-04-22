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Авдуевский Яков Максимович

Место рождения

Николаевский, Грязовецкий район, Северный край

Дата рождения

1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Авдуевский Максим Григорьевич

Мать: Слободина Екатерина

Николаевский, Грязовецкий район, Северный край
Рождение ребёнка
1805

Сын: Авдуевский Александр Яковлевич

Мать ребёнка: Авдуевская Анна Ивановна

Николаевский, Грязовецкий район, Северный край
Рождение ребёнка
1811

Сын: Авдуевский Николай Яковлевич

Мать ребёнка: Авдуевская Анна Ивановна

Николаевский, Грязовецкий район, Северный край
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Авдуевская Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Авдуевская Анна Ивановна

Николаевский, Грязовецкий район, Северный край
Работа или профессия
С 1816 по 1834
Николаевский, Грязовецкий район, Северный край
Пономарь Николаевской в Охотской слободе церкви.
Рождение ребёнка
1817

Сын: Авдуевский Пармен Яковлевич

Мать ребёнка: Авдуевская Анна Ивановна

Николаевский, Грязовецкий район, Северный край
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Авдуевская Дарья Яковлевна

Мать ребёнка: Авдуевская Анна Ивановна

Николаевский, Грязовецкий район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдуевская Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно
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