Авдуевский Яков Максимович
Место рождения
Дата рождения1782
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: Авдуевский Максим Григорьевич
Мать: Слободина Екатерина
Рождение ребёнка
1805
Сын: Авдуевский Александр Яковлевич
Мать ребёнка: Авдуевская Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1811
Сын: Авдуевский Николай Яковлевич
Мать ребёнка: Авдуевская Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Авдуевская Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Авдуевская Анна Ивановна
Работа или профессия
С 1816 по 1834
Пономарь Николаевской в Охотской слободе церкви.
Рождение ребёнка
1817
Сын: Авдуевский Пармен Яковлевич
Мать ребёнка: Авдуевская Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Авдуевская Дарья Яковлевна
Мать ребёнка: Авдуевская Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдуевская Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно