Наговицына Дарья Парфилова
Место рожденияд. Кремлёвская
Дата рождения1758
Дата смерти26.01.1829 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Кремлёвская
Бракосочетание
Между 1782 и 1795
Рождение ребёнка
?.01.1795
Дочь: Матрона Акимовна
Отец ребёнка: Наговицын Аким Никифорович
Рождение ребёнка
17.11.1800
Отец ребёнка: Наговицын Аким Никифорович
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Евдокия Акимовна
Отец ребёнка: Наговицын Аким Никифорович
Рождение ребёнка
19.04.1809 ст.
Дочь: Александра Акимовна
Отец ребёнка: Наговицын Аким Никифорович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
26.01.1829 ст.