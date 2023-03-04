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Наговицына Дарья Парфилова

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Место рождения

д. Кремлёвская

Дата рождения

1758

Дата смерти

26.01.1829 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Кремлёвская
Бракосочетание
Между 1782 и 1795

Муж: Наговицын Аким Никифорович

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
?.01.1795

Дочь: Матрона Акимовна

Отец ребёнка: Наговицын Аким Никифорович

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
17.11.1800

Сын: Наговицын Пётр Акимович

Отец ребёнка: Наговицын Аким Никифорович

Рождение ребёнка
1807

Дочь: Евдокия Акимовна

Отец ребёнка: Наговицын Аким Никифорович

Рождение ребёнка
19.04.1809 ст.

Дочь: Александра Акимовна

Отец ребёнка: Наговицын Аким Никифорович

Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
26.01.1829 ст.
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