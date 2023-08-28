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Безгодов Карп Иванович

Место рождения

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

24.05.1896

Дата смерти

18.02.1975

Пол

Мужской

Отец

1856 г.р.

Мать

1856 г.р.

Жена

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1896

Отец: Безгодов Иоанн Михайлов

Мать: Безгодова (Козлова) Анастасия Евфимиева

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
ГАКО (Курган). 235.3.778 МК Камышевское 1896 Лл. 22 об. – 23 Р35. 24 (28) мая. Карп Д.Ожогиной кр. Иоанн Михайлов Безгодов и зже Анастасия Ефимова, оба православные. В: д.Ожогиной кр. Ефрем Сидоров Бе... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Восприемник
16.04.1913
Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
ГАКО (Курган). 235.3.3216 МК Камышевское 1913 Лл. 18 об. – 19 Р29. 13 (16) апреля. Александр Шатровской волости деревни Ожогиной крестьянин Василий Романов Безгодов и законная жена его Анна Афанасьева... Показать все
Поручитель
31.01.1914
Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
ГАКО (Курган). 235.3.3396 МК Камышевское 1914 Лл. 69 об. – 70 Б20. 31 января Д.Ожогиной кр. Михаил Иоаннов Акуловский, православный, первым браком, 19 лет и с.Шуравинского кр.дочь девица Надежда Федор... Показать все
Поручитель
15.04.1915
Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
ГАКО (Курган). 235.3.3592 МК Камышевское 1915 Лл. 61 об. – 62 Б20. 15 апреля Д.Ожогиной кр. Георгий Иоаннов Безгодов, правосл., вторым, 35 лет и с.Шуравинского кр.д.д. Анна Михайлова Шингарова, правос... Показать все
Смерть
18.02.1975
Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Актовая запись №5 от 21.02.1975 Шатровский ЗАГС

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