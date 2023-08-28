Безгодов Карп Иванович
Место рождения
Дата рождения24.05.1896
Дата смерти18.02.1975
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1896
ГАКО (Курган). 235.3.778 МК Камышевское 1896 Лл. 22 об. – 23 Р35. 24 (28) мая. Карп Д.Ожогиной кр. Иоанн Михайлов Безгодов и зже Анастасия Ефимова, оба православные. В: д.Ожогиной кр. Ефрем Сидоров Бе... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Восприемник
16.04.1913
ГАКО (Курган). 235.3.3216 МК Камышевское 1913 Лл. 18 об. – 19 Р29. 13 (16) апреля. Александр Шатровской волости деревни Ожогиной крестьянин Василий Романов Безгодов и законная жена его Анна Афанасьева... Показать все
Поручитель
31.01.1914
ГАКО (Курган). 235.3.3396 МК Камышевское 1914 Лл. 69 об. – 70 Б20. 31 января Д.Ожогиной кр. Михаил Иоаннов Акуловский, православный, первым браком, 19 лет и с.Шуравинского кр.дочь девица Надежда Федор... Показать все
Поручитель
15.04.1915
ГАКО (Курган). 235.3.3592 МК Камышевское 1915 Лл. 61 об. – 62 Б20. 15 апреля Д.Ожогиной кр. Георгий Иоаннов Безгодов, правосл., вторым, 35 лет и с.Шуравинского кр.д.д. Анна Михайлова Шингарова, правос... Показать все
Смерть
18.02.1975
Актовая запись №5 от 21.02.1975 Шатровский ЗАГС