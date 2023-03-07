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Белолипецкий Алексей Дмитриев

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Место рождения

Коптево, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Около 1739

Дата смерти

После 1863

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1740 г.р.

Дети

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1739

Отец: не указан

Мать: не указана

Коптево, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1759

Дочь: Белолипецкая Мария Алексеева

Мать ребёнка: Белолипецкая Авдотья Федорова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
До 1759

Жена: Белолипецкая Авдотья Федорова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1762

Дочь: Белолипецкая Прасковья Алексеева

Мать ребёнка: Белолипецкая Авдотья Федорова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
После 1863
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
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