Белолипецкий Алексей Дмитриев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1739
Дата смертиПосле 1863
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1739
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1759
Дочь: Белолипецкая Мария Алексеева
Мать ребёнка: Белолипецкая Авдотья Федорова
Бракосочетание
До 1759
Рождение ребёнка
Около 1762
Дочь: Белолипецкая Прасковья Алексеева
Мать ребёнка: Белолипецкая Авдотья Федорова
Смерть
После 1863