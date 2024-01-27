Wagley Hurshel E.
Место рожденияMoran, Shackelford, Texas, USA
Дата рождения31.05.1918
Дата смерти20.12.1993
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.04.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Mary Faye
Callahan County, TX
Рождение ребёнка
Около 1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Mary Faye
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Mary Faye
Смерть
20.12.1993
Taylor County, Texas