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Wagley Hurshel E.

Место рождения

Moran, Shackelford, Texas, USA

Дата рождения

31.05.1918

Дата смерти

20.12.1993

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1916 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Moran, Shackelford, Texas, USA
Рождение ребёнка
27.04.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Mary Faye

Callahan County, TX
Рождение ребёнка
Около 1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Mary Faye

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Mary Faye

Смерть
20.12.1993
Taylor County, Texas
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