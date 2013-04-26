Матин Ярослав Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матин Ярослав Павлович

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Место рождения

Ангарск, Ангарское, Иркутская область

Дата рождения

26.04.2013

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1982 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.2013

Отец: не указан

Мать: Матина Евгения Михайловна

Ангарск, Ангарское, Иркутская область
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