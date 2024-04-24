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Семанов Никифор Семенович

Место рождения

Офролиха, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

01.06.1823 ст.

Дата смерти

1846

Пол

Мужской

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1823 ст.

Отец: Семанов Семен Васильевич

Мать: Семанова (Горшкова) Татьяна Михайловна

Офролиха, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
№ 8 о рождении 1 июня 1823 года сына Никифора у крестьянина деревни Офролицкой Семена Семанова. Крещен 1 июня 1823 года. Восприемник: крестьянин деревни Кузнецовской Андрей Никитин. ГААО. Ф.29 Оп. 28 ... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Офролиха, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
10.04.1834 ст.
Офролиха, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Вид учета: 8-я ревизская сказка | В ревизской сказке от 10 апреля 1834 года (8-я ревизия) среди крестьян Емецкого селения Дубровинского волостного правления Холмогорского уезда Архангельской губернии ... Показать все
Смерть
1846
Офролиха, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
ГААО. Ф.51 Оп. 11 Т. 23 Дело 322 | Госархив Архангельской области (РС) | Ревизские сказки Емецого прихода
Место жительства
15.10.1850 ст.
Офролиха, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Вид учета: 9-я ревизская сказка | В ревизской сказке от 15 октября 1850 года (9-я ревизия) среди крестьян Емецкого селения Глинногорского сельского общества Емецкой волости Холмогорского уезда Арханге... Показать все

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