Семанов Никифор Семенович
Место рождения
Дата рождения01.06.1823 ст.
Дата смерти1846
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1823 ст.
№ 8 о рождении 1 июня 1823 года сына Никифора у крестьянина деревни Офролицкой Семена Семанова. Крещен 1 июня 1823 года. Восприемник: крестьянин деревни Кузнецовской Андрей Никитин. ГААО. Ф.29 Оп. 28 ... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
10.04.1834 ст.
Вид учета: 8-я ревизская сказка | В ревизской сказке от 10 апреля 1834 года (8-я ревизия) среди крестьян Емецкого селения Дубровинского волостного правления Холмогорского уезда Архангельской губернии ... Показать все
Смерть
1846
ГААО. Ф.51 Оп. 11 Т. 23 Дело 322 | Госархив Архангельской области (РС) | Ревизские сказки Емецого прихода
Место жительства
15.10.1850 ст.
Вид учета: 9-я ревизская сказка | В ревизской сказке от 15 октября 1850 года (9-я ревизия) среди крестьян Емецкого селения Глинногорского сельского общества Емецкой волости Холмогорского уезда Арханге... Показать все