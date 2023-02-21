Мавра Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМавра Иванова

Мавра Иванова

avatar

Место рождения

Сальково Веневского уезда Тульской губернии

Дата рождения

Вычислено 1766

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Вычислено 1743 г.р.

Муж

Вычислено 1768 г.р.

Дети

Вычислено 1789 г.р.

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1766

Отец: не указан

Мать: Марфа Иванова

Сальково Веневского уезда Тульской губернии
Сальково - ныне не существующая деревня на территории городского округа Серебряные пруды Московской обл.
Рождение ребёнка
Вычислено 1789

Дочь: Федосья Сергеева

Отец ребёнка: Сергей Григорьев

Страховка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергей Григорьев

Место жительства
Неизвестно
Страховка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Переселилась в д. Буйцы (Страхова) после замужества (год неизвестен)
Смерть
После 1834
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close