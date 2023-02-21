Мавра Иванова
Место рожденияСальково Веневского уезда Тульской губернии
Дата рожденияВычислено 1766
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1766
Отец: не указан
Мать: Марфа Иванова
Сальково Веневского уезда Тульской губернии
Сальково - ныне не существующая деревня на территории городского округа Серебряные пруды Московской обл.
Рождение ребёнка
Вычислено 1789
Дочь: Федосья Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Григорьев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сергей Григорьев
Место жительства
Неизвестно
Переселилась в д. Буйцы (Страхова) после замужества (год неизвестен)
Смерть
После 1834