Балашева (Волкова) Мария Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балашева (Волкова) Мария Тихоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1864 и 1866

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1864 и 1866

Отец: Волков Тихон Гуриевич

Мать: Волкова Настасья Калинникова

Бракосочетание
08.01.1889

Муж: Балашев Андрей Евграфович

Рождение ребёнка
09.11.1889

Сын: Балашев Иоанн

Отец ребёнка: Балашев Андрей Евграфович

Рождение ребёнка
28.11.1890

Дочь: Волкова Анна Андреевна

Отец ребёнка: Балашев Андрей Евграфович

д.Сновицы Суздальский район Владимирской области
Рождение ребёнка
27.03.1892

Дочь: Анастасия Андреевна

Отец ребёнка: Балашев Андрей Евграфович

Рождение ребёнка
25.11.1896

Сын: Балашев Николай Андреевич

Отец ребёнка: Балашев Андрей Евграфович

Рождение ребёнка
30.03.1899

Дочь: Митрофанова Александра Андреевна

Отец ребёнка: Балашев Андрей Евграфович

д.Сновицы Суздальский район Владимирской области
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