Балашева (Волкова) Мария Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1864 и 1866
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1864 и 1866
Бракосочетание
08.01.1889
Рождение ребёнка
09.11.1889
Сын: Балашев Иоанн
Отец ребёнка: Балашев Андрей Евграфович
Рождение ребёнка
28.11.1890
Дочь: Волкова Анна Андреевна
Отец ребёнка: Балашев Андрей Евграфович
д.Сновицы Суздальский район Владимирской области
Рождение ребёнка
27.03.1892
Дочь: Анастасия Андреевна
Отец ребёнка: Балашев Андрей Евграфович
Рождение ребёнка
25.11.1896
Сын: Балашев Николай Андреевич
Отец ребёнка: Балашев Андрей Евграфович
Рождение ребёнка
30.03.1899
Дочь: Митрофанова Александра Андреевна
Отец ребёнка: Балашев Андрей Евграфович
д.Сновицы Суздальский район Владимирской области