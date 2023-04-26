Волкова (Балашева) Анна Андреевна
Место рожденияд.Сновицы Суздальский район Владимирской области
Дата рождения28.11.1890
Дата смерти1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1890
д.Сновицы Суздальский район Владимирской области
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Вера Александровна
Отец ребёнка: Волков Александр Иванович
д.Сновицы Суздальский район Владимирской области
Рождение ребёнка
Между 1913 и 1914
Сын: Волков Константин Андреевич
Отец ребёнка: Волков Александр Иванович
Рождение ребёнка
04.03.1919
Сын: Волков Алексей Александрович
Отец ребёнка: Волков Александр Иванович
д.Сновицы Суздальский район Владимирской области
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Муханова Александра Александровна
Отец ребёнка: Волков Александр Иванович
Смерть
1974
д.Сновицы Суздальский район Владимирской области
Похороны
Неизвестно
кладбище при Благовещенской церкви близ с.Сновицы Суздальского района Владимирской обл