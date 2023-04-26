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Волкова (Балашева) Анна Андреевна

Место рождения

д.Сновицы Суздальский район Владимирской области

Дата рождения

28.11.1890

Дата смерти

1974

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1890

Отец: Балашев Андрей Евграфович

Мать: Балашева Мария Тихоновна

д.Сновицы Суздальский район Владимирской области
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Вера Александровна

Отец ребёнка: Волков Александр Иванович

д.Сновицы Суздальский район Владимирской области
Рождение ребёнка
Между 1913 и 1914

Сын: Волков Константин Андреевич

Отец ребёнка: Волков Александр Иванович

Рождение ребёнка
04.03.1919

Сын: Волков Алексей Александрович

Отец ребёнка: Волков Александр Иванович

д.Сновицы Суздальский район Владимирской области
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Муханова Александра Александровна

Отец ребёнка: Волков Александр Иванович

Смерть
1974
д.Сновицы Суздальский район Владимирской области
Похороны
Неизвестно
кладбище при Благовещенской церкви близ с.Сновицы Суздальского района Владимирской обл
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