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Белостоцкий Борис Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1931

Дата смерти

Около 1981

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1931

Отец: Белостоцкий Михаил Леонтьевич

Мать: Белостоцкая Мария Ильинична

Рождение ребёнка
17.03.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Одинцова Наталья

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Около 1981
Октябрьский, город Октябрьский, Республика Башкортостан
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