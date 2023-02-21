Белостоцкий Борис Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1931
Дата смертиОколо 1981
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1931
Рождение ребёнка
17.03.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Одинцова Наталья
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Около 1981
Октябрьский, город Октябрьский, Республика Башкортостан