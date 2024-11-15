Лойок Варфоломей Кириллович
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Лойок Кирилл Прокофьевич
Мать: Лойок Мелания Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лойок Назарий Варфоломеевич
Мать ребёнка: Лойок Васса Миновна
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Велентей (Лойок) Христина Варфоломеевна
Мать ребёнка: Лойок Васса Миновна
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Лойок Марфа Варфоломеевна
Мать ребёнка: Лойок Васса Миновна
Смерть
После 1858