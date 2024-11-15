Лойок Варфоломей Кириллович 1829 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лойок Варфоломей Кириллович

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Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1829

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Лойок Кирилл Прокофьевич

Мать: Лойок Мелания Николаевна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лойок Назарий Варфоломеевич

Мать ребёнка: Лойок Васса Миновна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Велентей (Лойок) Христина Варфоломеевна

Мать ребёнка: Лойок Васса Миновна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Лойок Марфа Варфоломеевна

Мать ребёнка: Лойок Васса Миновна

Покровское, Чернігівська область
Смерть
После 1858

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