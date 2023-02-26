Мария Саввина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Саввина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1751 г.р.

Мать

1751 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1806

Отец: Савва Стефанов

Мать: Мария Дмитриева

Смерть
Неизвестно
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