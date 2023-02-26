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Мария Саввина
Мария Саввина
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
До 1806
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Савва Стефанов
Около 1751 г.р.
Мать
Мария Дмитриева
1751 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1806
Отец:
Савва Стефанов
Мать:
Мария Дмитриева
Смерть
Неизвестно
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