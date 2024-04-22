Каликин Пётр Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения18.12.1895
Дата смерти01.01.1900
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1895
Крещение
24.12.1895
Верх-Ирмень, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение проходило в церкви имени Святого Пророка Божьего Ильи. Крестил священник Фёдор Сапфиров, и.д. псаломщика Гавриил Россов. Крёстный - житель села Верх-Ирмень, крестьянин Иван Егорович Толстиков... Показать все
Смерть
01.01.1900
Умер от скарлатины.
Похороны
03.01.1900
Похоронен на деревенском кладбище.