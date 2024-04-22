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Каликин Пётр Дмитриевич

Место рождения

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

18.12.1895

Дата смерти

01.01.1900

Пол

Мужской

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1895

Отец: Каликин Дмитрий Федосеевич

Мать: Каликина Анастасия Кондратьевна

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение
24.12.1895
Верх-Ирмень, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение проходило в церкви имени Святого Пророка Божьего Ильи. Крестил священник Фёдор Сапфиров, и.д. псаломщика Гавриил Россов. Крёстный - житель села Верх-Ирмень, крестьянин Иван Егорович Толстиков... Показать все
Смерть
01.01.1900
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Умер от скарлатины.
Похороны
03.01.1900
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Похоронен на деревенском кладбище.
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