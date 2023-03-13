Цыганова Авдотья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смерти22.01.1853
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.07.1799
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Цыгановъ Якимъ
деревни Меледихи
Рождение ребёнка
27.07.1802
Сын: Цыгановъ Никоноръ
Отец ребёнка: Цыгановъ Якимъ
Александровка
Рождение ребёнка
26.01.1805
Сын: Цыгановъ Антонъ
Отец ребёнка: Цыгановъ Якимъ
Александровка
Рождение ребёнка
10.03.1807
Сын: Цыгановъ Ефимъ
Отец ребёнка: Цыгановъ Якимъ
Рождение ребёнка
21.07.1809
Дочь: Цыганова Анна
Отец ребёнка: Цыгановъ Якимъ
Рождение ребёнка
13.11.1812
Сын: Цыгановъ Иванъ
Отец ребёнка: Цыгановъ Якимъ
Рождение ребёнка
09.10.1815
Сын: Цыгановъ Яковъ
Отец ребёнка: Цыгановъ Якимъ
Александровка
Рождение ребёнка
15.12.1816
Сын: Цыгановъ Степанъ
Отец ребёнка: Цыгановъ Якимъ
Александровка
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Антипина Ирина
Отец ребёнка: Цыгановъ Якимъ
Александровка
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Цыгановъ Якимъ
Смерть
22.01.1853
Александровка