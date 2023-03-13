Цыганова Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦыганова Авдотья

Цыганова Авдотья

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

22.01.1853

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Емельянъ

Мать: Марина

Рождение ребёнка
03.07.1799

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Цыгановъ Якимъ

деревни Меледихи
Рождение ребёнка
27.07.1802

Сын: Цыгановъ Никоноръ

Отец ребёнка: Цыгановъ Якимъ

Александровка
Рождение ребёнка
26.01.1805

Сын: Цыгановъ Антонъ

Отец ребёнка: Цыгановъ Якимъ

Александровка
Рождение ребёнка
10.03.1807

Сын: Цыгановъ Ефимъ

Отец ребёнка: Цыгановъ Якимъ

Рождение ребёнка
21.07.1809

Дочь: Цыганова Анна

Отец ребёнка: Цыгановъ Якимъ

Рождение ребёнка
13.11.1812

Сын: Цыгановъ Иванъ

Отец ребёнка: Цыгановъ Якимъ

Рождение ребёнка
09.10.1815

Сын: Цыгановъ Яковъ

Отец ребёнка: Цыгановъ Якимъ

Александровка
Рождение ребёнка
15.12.1816

Сын: Цыгановъ Степанъ

Отец ребёнка: Цыгановъ Якимъ

Александровка
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Антипина Ирина

Отец ребёнка: Цыгановъ Якимъ

Александровка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цыгановъ Якимъ

Смерть
22.01.1853
Александровка
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close