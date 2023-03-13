Ширманова Анна Архипова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
Дата смерти1790
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1769
Сын: Ширмановъ Яковъ
Отец ребёнка: Ширмановъ Иванъ
Рождение ребёнка
1771
Сын: Ширмановъ Григорий
Отец ребёнка: Ширмановъ Иванъ
Рождение ребёнка
1775
Сын: Ширмановъ Савелий
Отец ребёнка: Ширмановъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ширмановъ Иванъ
Смерть
1790