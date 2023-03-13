Ширманова Анна Архипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ширманова Анна Архипова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

1790

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1735 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1769

Сын: Ширмановъ Яковъ

Отец ребёнка: Ширмановъ Иванъ

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1771

Сын: Ширмановъ Григорий

Отец ребёнка: Ширмановъ Иванъ

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1775

Сын: Ширмановъ Савелий

Отец ребёнка: Ширмановъ Иванъ

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ширмановъ Иванъ

Смерть
1790
Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
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