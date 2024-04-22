Брень (Пузыня) Матрёна Степановна
Место рождения
Дата рождения17.03.1882 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1882 ст.
Бракосочетание
29.01.1901 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
26.02.1902 ст.
Отец ребёнка: Брень Степан Егорович
Рождение ребёнка
05.11.1903 ст.
Отец ребёнка: Брень Степан Егорович
Рождение ребёнка
25.11.1905 ст.
Дочь: Брень Екатерина Степановна
Отец ребёнка: Брень Степан Егорович
Рождение ребёнка
08.04.1908 ст.
Дочь: Брень Анастасия Степановна
Отец ребёнка: Брень Степан Егорович
Рождение ребёнка
03.11.1910 ст.
Отец ребёнка: Брень Степан Егорович
Рождение ребёнка
11.12.1911 ст.
Дочь: Брень Анна Степановна
Отец ребёнка: Брень Степан Егорович
Рождение ребёнка
08.08.1913 ст.
Сын: Брень Александр Степанович
Отец ребёнка: Брень Степан Егорович
Рождение ребёнка
30.09.1914 ст.
Отец ребёнка: Брень Степан Егорович
Смерть
Неизвестно