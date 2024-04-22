Брень (Пузыня) Матрёна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брень (Пузыня) Матрёна Степановна

Место рождения

Мануйлово, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

17.03.1882 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1882 ст.

Отец: Пузыня Степан Григорьевич

Мать: Пузыня Татьяна Яковлевна

Мануйлово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
29.01.1901 ст.

Муж: Брень Степан Егорович

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
26.02.1902 ст.

Сын: Брень Василий Степанович

Отец ребёнка: Брень Степан Егорович

Мануйлово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
05.11.1903 ст.

Сын: Брень Павел Степанович

Отец ребёнка: Брень Степан Егорович

Мануйлово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
25.11.1905 ст.

Дочь: Брень Екатерина Степановна

Отец ребёнка: Брень Степан Егорович

Мануйлово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
08.04.1908 ст.

Дочь: Брень Анастасия Степановна

Отец ребёнка: Брень Степан Егорович

Мануйлово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
03.11.1910 ст.

Сын: Брень Кирилл Степанович

Отец ребёнка: Брень Степан Егорович

Мануйлово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
11.12.1911 ст.

Дочь: Брень Анна Степановна

Отец ребёнка: Брень Степан Егорович

Мануйлово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
08.08.1913 ст.

Сын: Брень Александр Степанович

Отец ребёнка: Брень Степан Егорович

Мануйлово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
30.09.1914 ст.

Сын: Брень Михаил Степанович

Отец ребёнка: Брень Степан Егорович

Мануйлово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
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