Подосинникова Анисья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подосинникова Анисья

Место рождения

Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
Около 1875

Сын: Подосинников Podosinikoff Семен Нестерович

Отец ребёнка: Подосинников Podosinikoff Нестир Семенович

Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Подосинников Podosinikoff Василий Нестерович

Отец ребёнка: Подосинников Podosinikoff Нестир Семенович

Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подосинников Podosinikoff Нестир Семенович

Смерть
Неизвестно
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