Евдокия Ульянова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831 ст.
Дата смерти29.05.1869 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил Евсеев
Рождение ребёнка
07.05.1853 ст.
Дочь: Ирина Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Евсеев
Рождение ребёнка
28.08.1855 ст.
Сын: Моисей Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Евсеев
Рождение ребёнка
11.03.1858 ст.
Дочь: Дарья Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Евсеев
Рождение ребёнка
17.08.1866 ст.
Дочь: Василиса Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Евсеев
Смерть
29.05.1869 ст.
От рака