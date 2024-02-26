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Евдокия Ульянова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831 ст.

Дата смерти

29.05.1869 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1832 г.р.

Дети

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил Евсеев

Рождение ребёнка
07.05.1853 ст.

Дочь: Ирина Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Евсеев

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
28.08.1855 ст.

Сын: Моисей Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Евсеев

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
11.03.1858 ст.

Дочь: Дарья Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Евсеев

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
17.08.1866 ст.

Дочь: Василиса Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Евсеев

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
29.05.1869 ст.
Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
От рака

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