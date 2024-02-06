Егорушкова Феодосия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1893 ст.
Дочь: Егорушкова Параскева Федоровна
Отец ребёнка: Егорушков Федор Александрович
Кутуш, Троице-Секинесьская волость, Мамадышский уезд Казанской губернии
Рождение ребёнка
1896 ст.
Сын: Егорушков Сергей Федорович
Отец ребёнка: Егорушков Федор Александрович
д. Кутуш Мамадышского района Казанской губернии
Рождение ребёнка
07.06.1899
Дочь: Егорушков Петр Федорович
Отец ребёнка: Егорушков Федор Александрович
д. Кутуш Мамадышского района Казанской губернии
Рождение ребёнка
16.04.1909 ст.
Отец ребёнка: Егорушков Федор Александрович
д. Кутуш Мамадышского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
01.03.1911 ст.
Сын: Егорушков Василий Федорович
Отец ребёнка: Егорушков Федор Александрович
д. Кутуш Мамадышского района Казанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно