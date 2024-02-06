Егорушкова Феодосия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егорушкова Феодосия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1893 ст.

Дочь: Егорушкова Параскева Федоровна

Отец ребёнка: Егорушков Федор Александрович

Кутуш, Троице-Секинесьская волость, Мамадышский уезд Казанской губернии
Рождение ребёнка
1896 ст.

Сын: Егорушков Сергей Федорович

Отец ребёнка: Егорушков Федор Александрович

д. Кутуш Мамадышского района Казанской губернии
Рождение ребёнка
07.06.1899

Дочь: Егорушков Петр Федорович

Отец ребёнка: Егорушков Федор Александрович

д. Кутуш Мамадышского района Казанской губернии
Рождение ребёнка
16.04.1909 ст.

Сын: Егорушков Иван Федорович

Отец ребёнка: Егорушков Федор Александрович

д. Кутуш Мамадышского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
01.03.1911 ст.

Сын: Егорушков Василий Федорович

Отец ребёнка: Егорушков Федор Александрович

д. Кутуш Мамадышского района Казанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егорушков Федор Александрович

Смерть
Неизвестно
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