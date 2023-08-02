Андросова / Андрусова / Мелания Ильина
Место рождения
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.08.1887
Дочь: (Андросова / Андрусова /) Наталья Андреевна
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Андрей Антонович
Рождение ребёнка
26.11.1888
Смерть
Неизвестно