Перфильева (Белова) Александра Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перфильева (Белова) Александра Прокопьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: Белов Прокопий Степанович

Мать: не указана

Бракосочетание
05.11.1889 ст.

Муж: Перфильев Григорий Яковлевич

Рождение ребёнка
23.03.1891 ст.

Дочь: Перфильева Лидия Григорьевна

Отец ребёнка: Перфильев Григорий Яковлевич

Фонд Д-60, оп1, дело 550, Лист 271
Рождение ребёнка
20.07.1892 ст.

Дочь: Перфильева Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Перфильев Григорий Яковлевич

Новобачаты, Беловский муниципальный район, Кемеровская область
Фонд Д-60, оп1, дело 715 лист28 об
Смерть
Неизвестно
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