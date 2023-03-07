Перфильева (Белова) Александра Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865
Отец: Белов Прокопий Степанович
Мать: не указана
Бракосочетание
05.11.1889 ст.
Рождение ребёнка
23.03.1891 ст.
Дочь: Перфильева Лидия Григорьевна
Отец ребёнка: Перфильев Григорий Яковлевич
Фонд Д-60, оп1, дело 550, Лист 271
Рождение ребёнка
20.07.1892 ст.
Дочь: Перфильева Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Перфильев Григорий Яковлевич
Новобачаты, Беловский муниципальный район, Кемеровская область
Фонд Д-60, оп1, дело 715 лист28 об
Смерть
Неизвестно