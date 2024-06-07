(Германова) Александра Акимовна
Место рожденияд. Лейкино, Глинковский р-он, Смоленской обл., Смоленская область
Дата рожденияВычислено 1877
Дата смерти20.01.1879
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1877
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Лейкино, Глинковский р-он, Смоленской обл., Смоленская область
Смерть
20.01.1879
д. Лейкино, Глинковский р-он, Смоленской обл., Смоленская область