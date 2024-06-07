(Германова) Александра Акимовна Вычислено 1877 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Германова) Александра Акимовна

Место рождения

д. Лейкино, Глинковский р-он, Смоленской обл., Смоленская область

Дата рождения

Вычислено 1877

Дата смерти

20.01.1879

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЩ
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Рождение
Вычислено 1877

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Лейкино, Глинковский р-он, Смоленской обл., Смоленская область
Смерть
20.01.1879
д. Лейкино, Глинковский р-он, Смоленской обл., Смоленская область

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