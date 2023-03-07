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Федотов Василий Фотиевич

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Место рождения

Прасковьино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Федотов Фотий Федорович

Мать: Федотова Евдокия Ивановна

Прасковьино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Яковлева Татьяна Федотова

Мать ребёнка: Федотова Мария Яковлевна

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1878

Сын: Федотов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Федотова Мария Яковлевна

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
15.?.1895

Жена: Федотова Марина Гаврилова

Рождение ребёнка
25.04.1909

Дочь: Матрена Васильевна

Мать ребёнка: Федотова Марина Гаврилова

Прасковьино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федотова Мария Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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