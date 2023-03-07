Федотов Василий Фотиевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Федотов Фотий Федорович
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Яковлева Татьяна Федотова
Мать ребёнка: Федотова Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
1878
Мать ребёнка: Федотова Мария Яковлевна
Бракосочетание
15.?.1895
Рождение ребёнка
25.04.1909
Дочь: Матрена Васильевна
Мать ребёнка: Федотова Марина Гаврилова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федотова Мария Яковлевна
Смерть
Неизвестно