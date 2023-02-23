Федотова Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смерти12.12.1883
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Федотов Фотий Федорович
Прасковьино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.12.1883
Деревня Кудрявка , Сызранский уезд , Симбирская губерния