Федотова Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федотова Евдокия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

12.12.1883

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федотов Василий Фотиевич

Отец ребёнка: Федотов Фотий Федорович

Прасковьино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федотов Фотий Федорович

Смерть
12.12.1883
Деревня Кудрявка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
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