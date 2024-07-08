Иван Тимофеев
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: Ирина Васильева
Поручитель МК-1849 17.01.1849 Звание, имя, отчество, фамилия и вероисповедание жениха и которым браком. Казенной Михайлогорской волости деревни Филипкова умершаго крестьянина Савва Макарова сын Петр п... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Иванова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно