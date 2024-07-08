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Иван Тимофеев

Место рождения

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1785 г.р.

Жена

1820 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: Ирина Васильева

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Поручитель МК-1849 17.01.1849 Звание, имя, отчество, фамилия и вероисповедание жениха и которым браком. Казенной Михайлогорской волости деревни Филипкова умершаго крестьянина Савва Макарова сын Петр п... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Иванова

Место жительства
Неизвестно
Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно

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