Акилина Марковна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1711
Дата смерти1771
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1722
Дочь: Варвара Васильевна
Отец ребёнка: Василий Самуилович
Рождение ребёнка
1733
Дочь: Марфа Васильевна
Отец ребёнка: Василий Самуилович
Рождение ребёнка
?.10.1738
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Василий Самуилович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Самуилович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1771