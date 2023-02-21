Акилина Марковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акилина Марковна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1711

Дата смерти

1771

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1706 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1722

Дочь: Варвара Васильевна

Отец ребёнка: Василий Самуилович

Овчинкино, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1733

Дочь: Марфа Васильевна

Отец ребёнка: Василий Самуилович

Овчинкино, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
?.10.1738

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Василий Самуилович

Овчинкино, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Самуилович

Место жительства
Неизвестно
Овчинкино, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
1771
Овчинкино, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
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