Попов, инженер-генерал-майор Александр Андреевич
Место рождения
Дата рождения11.05.1788
Дата смерти22.05.1859
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.09.1821
Сын: Попов, Адмирал Андрей Александрович
Мать ребёнка: Попова Мария Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Попова Мария Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Кораблестроитель
Смерть
22.05.1859
Похороны
Неизвестно
Смоленское православное кладбище, Санкт-Петербург, Россия