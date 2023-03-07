Попов, инженер-генерал-майор Александр Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПопов, инженер-генерал-майор Александр Андреевич

Попов, инженер-генерал-майор Александр Андреевич

avatar

Место рождения

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область

Дата рождения

11.05.1788

Дата смерти

22.05.1859

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

1821 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
22.09.1821

Сын: Попов, Адмирал Андрей Александрович

Мать ребёнка: Попова Мария Александровна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Попова Мария Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Мария Александровна

Работа или профессия
Неизвестно
Кораблестроитель
Смерть
22.05.1859
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Похороны
Неизвестно
Смоленское православное кладбище, Санкт-Петербург, Россия
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close