Торжевская Федора — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Торжевская Федора

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Торжевская) Тамара Ивановна

Отец ребёнка: Торжевский Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Торжевская) Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Торжевский Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Торжевский Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Торжевский Виктор Иванович

Отец ребёнка: Торжевский Иван Иванович

Смерть
Неизвестно

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