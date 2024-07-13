Торжевский Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Торжевский Иван
Мать: Торжевская Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Торжевская) Тамара Ивановна
Мать ребёнка: Торжевская Федора
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Торжевская) Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Торжевская Федора
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Торжевская Федора
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Торжевский Виктор Иванович
Мать ребёнка: Торжевская Федора
Смерть
Неизвестно