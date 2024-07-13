Торжевский Иван Иванович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Торжевский Иван Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Торжевский Иван

Мать: Торжевская Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Торжевская) Тамара Ивановна

Мать ребёнка: Торжевская Федора

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Торжевская) Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Торжевская Федора

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Торжевская Федора

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Торжевский Виктор Иванович

Мать ребёнка: Торжевская Федора

Смерть
Неизвестно

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