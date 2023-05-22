Потапов Виктор Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПотапов Виктор Сергеевич

Потапов Виктор Сергеевич

avatar

Место рождения

лагерь для перемещённых лиц Мёнхенгоф, Эспенау, Кассель, Кассель, Гессен, Бизония, Федеративная РеспубликаГермания

Дата рождения

24.12.1948

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

лагерь для перемещённых лиц Мёнхенгоф, Эспенау, Кассель, Кассель, Гессен, Бизония, Федеративная РеспубликаГермания
Бракосочетание
?.08.1971

Жена: Потапова Мария Сергеевна

Рождение ребёнка
1972

Сын: Потапов Мэтью Викторович

Мать ребёнка: Потапова Мария Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Резникова София Викторовна

Мать ребёнка: Потапова Мария Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Потапов Марк Викторович

Мать ребёнка: Потапова Мария Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Потапов Сергей Викторович

Мать ребёнка: Потапова Мария Сергеевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close