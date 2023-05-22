Потапов Виктор Сергеевич
Место рождениялагерь для перемещённых лиц Мёнхенгоф, Эспенау, Кассель, Кассель, Гессен, Бизония, Федеративная РеспубликаГермания
Дата рождения24.12.1948
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Место
Комментарий
Рождение
24.12.1948
Отец: не указан
Мать: не указана
лагерь для перемещённых лиц Мёнхенгоф, Эспенау, Кассель, Кассель, Гессен, Бизония, Федеративная РеспубликаГермания
Бракосочетание
?.08.1971
Жена: Потапова Мария Сергеевна
Рождение ребёнка
1972
Мать ребёнка: Потапова Мария Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Резникова София Викторовна
Мать ребёнка: Потапова Мария Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Потапова Мария Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Потапов Сергей Викторович
Мать ребёнка: Потапова Мария Сергеевна