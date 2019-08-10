Кондрашин Владимир Иванович
Место рождения
Дата рождения29.10.1932
Дата смерти10.08.2019
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1932
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.10.1966
Дочь: Кондрашина Светлана Владимировна
Мать ребёнка: Кондрашина Раиса Абдуловна
Рождение ребёнка
05.08.1970
Сын: Кондрашин Игорь Владимирович
Мать ребёнка: Кондрашина Раиса Абдуловна
Смерть
10.08.2019
Новочебоксарск, город Новочебоксарск, Чувашская Республика - Чувашия