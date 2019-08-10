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Кондрашин Владимир Иванович

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Место рождения

Кекино, Воротынский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

29.10.1932

Дата смерти

10.08.2019

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1932

Отец: Кондрашин Иван Петрович

Мать: Кондрашина (Чернова) Анна Петровна

Кекино, Воротынский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кондрашина Раиса Абдуловна

Рождение ребёнка
24.10.1966

Дочь: Кондрашина Светлана Владимировна

Мать ребёнка: Кондрашина Раиса Абдуловна

Рождение ребёнка
05.08.1970

Сын: Кондрашин Игорь Владимирович

Мать ребёнка: Кондрашина Раиса Абдуловна

Смерть
10.08.2019
Новочебоксарск, город Новочебоксарск, Чувашская Республика - Чувашия

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