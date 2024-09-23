Герасимова (Рабинович) Райя Нафталиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасимова (Рабинович) Райя Нафталиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

БД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Рабинович Нафтали

Мать: Рабинович Маша

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Герасимов Николай

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Богданова (Герасимова) Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Герасимов Николай

Рождение ребёнка
1934

Дочь: (Герасимова) Алла Николаевна

Отец ребёнка: Герасимов Николай

Рождение ребёнка
1938

Сын: Герасимов Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Герасимов Николай

Смерть
Неизвестно

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