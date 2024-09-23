Герасимова (Рабинович) Райя Нафталиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Рабинович Нафтали
Мать: Рабинович Маша
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Герасимов Николай
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Богданова (Герасимова) Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Герасимов Николай
Рождение ребёнка
1934
Дочь: (Герасимова) Алла Николаевна
Отец ребёнка: Герасимов Николай
Рождение ребёнка
1938
Сын: Герасимов Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Герасимов Николай
Смерть
Неизвестно