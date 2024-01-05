Литвинова -- Надежда Исаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвинова -- Надежда Исаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1827 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.06.1875

Сын: Литвинов Петр Герасимович

Отец ребёнка: Литвинов Герасим Кузьмич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Литвинов Герасим Кузьмич

Смерть
Неизвестно
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