Николай Иванов
Место рождения
Дата рожденияДо 1790
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1802
Сын: Тимофей Николаев
Мать ребёнка: Мелания Николаева
Рождение ребёнка
До 1802
Сын: Моисей Николаев
Мать ребёнка: Мелания Николаева
Рождение ребёнка
10.01.1808
Сын: Григорий Николаев
Мать ребёнка: Мелания Николаева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мелания Николаева
Смерть
Неизвестно