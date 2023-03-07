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Николай Иванов

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Место рождения

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1790

Отец: ?

Мать: ?

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1802

Сын: Тимофей Николаев

Мать ребёнка: Мелания Николаева

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1802

Сын: Моисей Николаев

Мать ребёнка: Мелания Николаева

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.01.1808

Сын: Григорий Николаев

Мать ребёнка: Мелания Николаева

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мелания Николаева

Смерть
Неизвестно
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