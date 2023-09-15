Förster (фон Летсе) Иоланта
Место рожденияBudapest, Hungary
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Budapest, Hungary
Бракосочетание
08.08.1918
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Ферстер Рихард Карлович
Рождение ребёнка
1921
Сын: Förster Карл Роберт
Отец ребёнка: Ферстер Рихард Карлович
Работа или профессия
Неизвестно