Förster (фон Летсе) Иоланта — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Förster (фон Летсе) Иоланта

Место рождения

Budapest, Hungary

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1873 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Budapest, Hungary
Бракосочетание
08.08.1918

Муж: Ферстер Рихард Карлович

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Ферстер Рихард Карлович

Рождение ребёнка
1921

Сын: Förster Карл Роберт

Отец ребёнка: Ферстер Рихард Карлович

Работа или профессия
Неизвестно
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