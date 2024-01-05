(Батаева) Елена Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Батаева) Елена Сергеевна

(Батаева) Елена Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Батаев Сергей Васильевич

Мать: Батаева Татьяна Федоровна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close