(Лосева) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения03.03.1841 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1841 ст.
Отец: Лосев Иван Петрович
Крещение
04.03.1841 ст.
Крещение проходило в Рождественской церкви села. Восприемниками при крещении были шурин Ивану Петровичу Лосеву крестьянин села Богородского Василий Васильевич Марков и родная сестра жены Ивана Петрови... Показать все
Смерть
Неизвестно