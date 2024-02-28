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(Лосева) Мария Ивановна

Место рождения

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

03.03.1841 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1821 г.р.

Мать

До 1823 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1841 ст.

Отец: Лосев Иван Петрович

Мать: Лосева Прасковья Васильевна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Крещение
04.03.1841 ст.
Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Крещение проходило в Рождественской церкви села. Восприемниками при крещении были шурин Ивану Петровичу Лосеву крестьянин села Богородского Василий Васильевич Марков и родная сестра жены Ивана Петрови... Показать все
Смерть
Неизвестно
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