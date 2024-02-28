Карпенко Иван Карпович
Место рождения
Дата рождения01.03.1878 ст.
Дата смерти1907
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1878 ст.
Бракосочетание
29.01.1901 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.12.1903 ст.
Сын: Карпенко Григорий Иванович
Мать ребёнка: Заикаева Степанида Фёдоровна
Запись №52 декабрь 1(3) 1903 Неведрянской церкви. Восприемники деревни Житникова крестьянин Иосиф Феодоров и крестьянка девица Анна Терентиева.
Рождение ребёнка
31.12.1905 ст.
Дочь: Васечко Маланья Ивановна
Мать ребёнка: Заикаева Степанида Фёдоровна
Запись №1 Неведрянской церкви. Восприемники деревни Житникова крестьянин Илья Филиппов Васечко и крестьянина Тихона Симеонова жена Феодосия Васильева.
Смерть
1907