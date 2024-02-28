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Карпенко Иван Карпович

Место рождения

Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

01.03.1878 ст.

Дата смерти

1907

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1878 ст.

Отец: Карпенко Карп Гаврилович

Мать: Карпенко Елена Григорьевна

Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
29.01.1901 ст.

Жена: Заикаева Степанида Фёдоровна

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.12.1903 ст.

Сын: Карпенко Григорий Иванович

Мать ребёнка: Заикаева Степанида Фёдоровна

Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Запись №52 декабрь 1(3) 1903 Неведрянской церкви. Восприемники деревни Житникова крестьянин Иосиф Феодоров и крестьянка девица Анна Терентиева.
Рождение ребёнка
31.12.1905 ст.

Дочь: Васечко Маланья Ивановна

Мать ребёнка: Заикаева Степанида Фёдоровна

Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Запись №1 Неведрянской церкви. Восприемники деревни Житникова крестьянин Илья Филиппов Васечко и крестьянина Тихона Симеонова жена Феодосия Васильева.
Смерть
1907
Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
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