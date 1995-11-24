Галимова Зейтуна Хамзиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галимова Зейтуна Хамзиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.07.1934

Дата смерти

24.11.1995

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Новокамышево,Башкирия
Рождение ребёнка
20.09.1956

Сын: Гафаров Раис Фаварисович

Отец ребёнка: Гафаров Фаварис Абдулгалиевич

д.Кутлугуза,Башкирия
Рождение ребёнка
20.06.1959

Дочь: Гафарова Райса Фаварисовна

Отец ребёнка: Гафаров Фаварис Абдулгалиевич

д.Кутлугуза,Башкирия
Рождение ребёнка
21.08.1961

Дочь: Гафарова Разиля Фаварисовна

Отец ребёнка: Гафаров Фаварис Абдулгалиевич

д.Кутлугуза,Башкирия
Рождение ребёнка
14.09.1963

Сын: Гафаров Мухтар Фаварисович

Отец ребёнка: Гафаров Фаварис Абдулгалиевич

д.Кутлугуза,Башкирия
Рождение ребёнка
13.09.1967

Дочь: Гафарова Рашида Фаварисовна

Отец ребёнка: Гафаров Фаварис Абдулгалиевич

д.Кутлугуза,Башкирия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гафаров Фаварис Абдулгалиевич

Смерть
24.11.1995
д.Кутлугуза,Башкиия
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