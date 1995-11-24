Галимова Зейтуна Хамзиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.07.1934
Дата смерти24.11.1995
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1934
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Новокамышево,Башкирия
Рождение ребёнка
20.09.1956
Отец ребёнка: Гафаров Фаварис Абдулгалиевич
д.Кутлугуза,Башкирия
Рождение ребёнка
20.06.1959
Дочь: Гафарова Райса Фаварисовна
Отец ребёнка: Гафаров Фаварис Абдулгалиевич
д.Кутлугуза,Башкирия
Рождение ребёнка
21.08.1961
Дочь: Гафарова Разиля Фаварисовна
Отец ребёнка: Гафаров Фаварис Абдулгалиевич
д.Кутлугуза,Башкирия
Рождение ребёнка
14.09.1963
Сын: Гафаров Мухтар Фаварисович
Отец ребёнка: Гафаров Фаварис Абдулгалиевич
д.Кутлугуза,Башкирия
Рождение ребёнка
13.09.1967
Дочь: Гафарова Рашида Фаварисовна
Отец ребёнка: Гафаров Фаварис Абдулгалиевич
д.Кутлугуза,Башкирия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.11.1995
д.Кутлугуза,Башкиия