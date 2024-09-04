Алгазин Харитон Лазаревич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлгазин Харитон Лазаревич

Алгазин Харитон Лазаревич

Место рождения

Тобольская губ. д.Устьлогатское

Дата рождения

1840

Дата смерти

До 1897

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Алгазин Лазарь Константинович

Мать: Алгазина Василиса Макеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1868

Сын: Алгазин Матвей Харитонович

Мать ребёнка: Алгазина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1872

Дочь: (Алгазина) Ефимья Харитоновна

Мать ребёнка: Алгазина Анна Ивановна

Смерть
До 1897

Мы используем куки для улучшения работы сайта.