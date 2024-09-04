Алгазин Харитон Лазаревич
Место рожденияТобольская губ. д.Устьлогатское
Дата рождения1840
Дата смертиДо 1897
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1868
Сын: Алгазин Матвей Харитонович
Мать ребёнка: Алгазина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1872
Дочь: (Алгазина) Ефимья Харитоновна
Мать ребёнка: Алгазина Анна Ивановна
Смерть
До 1897