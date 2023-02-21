Бутенко Роза Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бутенко Роза Георгиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бутенко Елена Леонидовна

Отец ребёнка: Бутенко Леонид Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бутенко Владимир Леонидович

Отец ребёнка: Бутенко Леонид Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бутенко Леонид Алексеевич

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