Сединкина (Занина) Параскева Андреева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Отец: Занин Андрей
Мать: не указана
Бракосочетание
11.04.1828
Рождение ребёнка
24.11.1830
Дочь: Екатерина Герасимова
Отец ребёнка: Сединкин Герасим Иванов
Рождение ребёнка
16.11.1834
Отец ребёнка: Сединкин Герасим Иванов
Рождение ребёнка
26.12.1836
Сын: Сединкин Феофан Герасимов
Отец ребёнка: Сединкин Герасим Иванов
Рождение ребёнка
27.03.1839
Сын: Сединкин Евфимий Герасимов
Отец ребёнка: Сединкин Герасим Иванов
Смерть
Неизвестно