Сединкина (Занина) Параскева Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСединкина (Занина) Параскева Андреева

Сединкина (Занина) Параскева Андреева

Место рождения

Занина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: Занин Андрей

Мать: не указана

Занина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
11.04.1828

Муж: Сединкин Герасим Иванов

Рождение ребёнка
24.11.1830

Дочь: Екатерина Герасимова

Отец ребёнка: Сединкин Герасим Иванов

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.11.1834

Сын: Сединкин Аггей Герасимов

Отец ребёнка: Сединкин Герасим Иванов

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.12.1836

Сын: Сединкин Феофан Герасимов

Отец ребёнка: Сединкин Герасим Иванов

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.03.1839

Сын: Сединкин Евфимий Герасимов

Отец ребёнка: Сединкин Герасим Иванов

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close