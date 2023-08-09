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Занин Андрей

Место рождения

Занина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Занина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Сединкина Параскева Андреева

Мать ребёнка: не указана

Занина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
31.03.1805

Сын: Занин Ипатий Андреев

Мать ребёнка: не указана

Занина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Занин Ферапонт Андреев

Мать ребёнка: не указана

Занина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
Занина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область