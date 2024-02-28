Королёва (Евстафьева) Александра Феодоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоролёва (Евстафьева) Александра Феодоровна

Королёва (Евстафьева) Александра Феодоровна

Место рождения

Тюбяк-Черки, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1887 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Тюбяк-Черки, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
30.01.1905 ст.

Муж: Авраамов-Никитин Василий Стефанович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.12.1906 ст.

Сын: Никитин-Малахиев Петр Васильевич

Отец ребёнка: Авраамов-Никитин Василий Стефанович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.11.1908 ст.

Дочь: Малахиева Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Авраамов-Никитин Василий Стефанович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.02.1911 ст.

Дочь: Никитин-Малахиев Анна Васильевна

Отец ребёнка: Авраамов-Никитин Василий Стефанович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.04.1920 ст.

Сын: Никитин-Малахиев Иван Васильевич

Отец ребёнка: Авраамов-Никитин Василий Стефанович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close