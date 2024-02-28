Королёва (Евстафьева) Александра Феодоровна
Место рождения
Дата рождения1887 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1905 ст.
Рождение ребёнка
28.12.1906 ст.
Сын: Никитин-Малахиев Петр Васильевич
Отец ребёнка: Авраамов-Никитин Василий Стефанович
Рождение ребёнка
22.11.1908 ст.
Дочь: Малахиева Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Авраамов-Никитин Василий Стефанович
Рождение ребёнка
03.02.1911 ст.
Дочь: Никитин-Малахиев Анна Васильевна
Отец ребёнка: Авраамов-Никитин Василий Стефанович
Рождение ребёнка
26.04.1920 ст.
Сын: Никитин-Малахиев Иван Васильевич
Отец ребёнка: Авраамов-Никитин Василий Стефанович
Смерть
Неизвестно