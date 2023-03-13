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Титова Марья Якимова

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Место рождения

Александровка

Дата рождения

28.03.1862

Дата смерти

1914

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1862

Отец: Бусаревъ Якимъ

Мать: Бусарева Прасковья

Александровка
Рождение ребёнка
23.01.1884

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Титовъ Григорій

Александровка
Рождение ребёнка
16.04.1888

Сын: Титовъ Савелий

Отец ребёнка: Титовъ Григорій

Александровка
Рождение ребёнка
1890

Сын: Титовъ Павелъ

Отец ребёнка: Титовъ Григорій

Рождение ребёнка
03.11.1893

Дочь: Степанида

Отец ребёнка: Титовъ Григорій

Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
1895

Сын: Титовъ Гавриилъ

Отец ребёнка: Титовъ Григорій

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Титовъ Григорій

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Титовъ Григорій

Смерть
1914
Причина смерти: Отъ порока сердца
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