Титова Марья Якимова
Место рожденияАлександровка
Дата рождения28.03.1862
Дата смерти1914
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1862
Отец: Бусаревъ Якимъ
Мать: Бусарева Прасковья
Александровка
Рождение ребёнка
23.01.1884
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Титовъ Григорій
Александровка
Рождение ребёнка
16.04.1888
Сын: Титовъ Савелий
Отец ребёнка: Титовъ Григорій
Александровка
Рождение ребёнка
1890
Сын: Титовъ Павелъ
Отец ребёнка: Титовъ Григорій
Рождение ребёнка
03.11.1893
Дочь: Степанида
Отец ребёнка: Титовъ Григорій
Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
1895
Сын: Титовъ Гавриилъ
Отец ребёнка: Титовъ Григорій
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Титовъ Григорій
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Титовъ Григорій
Смерть
1914
Причина смерти: Отъ порока сердца