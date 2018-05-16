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Великанова Владимир Афанасьевич

Место рождения

Фащевка, Монастырщинский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

17.10.1927

Дата смерти

16.05.2018

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1927

Отец: Великанова Афанасий

Мать: Акулина Сазоновна

Фащевка, Монастырщинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.11.1951

Дочь: Лариса

Мать ребёнка: Великанова Александра

Россия
Рождение ребёнка
17.07.1953

Дочь: Маргарита

Мать ребёнка: Великанова Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Великанова Александра

Смерть
16.05.2018
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Большеохтинское
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