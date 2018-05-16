Великанова Владимир Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения17.10.1927
Дата смерти16.05.2018
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1927
Отец: Великанова Афанасий
Мать: Акулина Сазоновна
Рождение ребёнка
24.11.1951
Дочь: Лариса
Мать ребёнка: Великанова Александра
Россия
Рождение ребёнка
17.07.1953
Дочь: Маргарита
Мать ребёнка: Великанова Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Великанова Александра
Смерть
16.05.2018
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
Большеохтинское