Коншина (Корсакова) София Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коншина (Корсакова) София Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.09.1866

Дата смерти

12.09.1942

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1867 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1903

Муж: Коншин Александр Николаевич

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
26.10.1908 ст.

Сын: Калинин Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Коншин Александр Николаевич

Серпухов, Серпухов, Московская область
Смерть
12.09.1942
Москва, город федерального значения Москва
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