Коншина (Корсакова) София Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.09.1866
Дата смерти12.09.1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1903
Рождение ребёнка
26.10.1908 ст.
Сын: Калинин Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Коншин Александр Николаевич
Смерть
12.09.1942
Москва, город федерального значения Москва